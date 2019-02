Kein Lust auf Pokal: Rangnick kritisiert RB-Fans

Trainer Ralf Rangnick von RB Leipzig hat sich verwundert über das geringe Zuschauerinteresse am Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch gezeigt. „Es ist schwer zu erklären“, sagte Rangnick am Dienstag, „ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Es scheint so zu sein, dass die Fans die Bundesliga höher bewerten als den Pokal.“