Jugendlicher fährt mit gekaperten Linienbus davon

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagvormittag auf einem Privatgelände in Wien-Donaustadt einen Autobus des Unternehmens Dr. Richard gekapert und ist damit unfallfrei bis Klosterneuburg (Bezirk Tulln) gefahren. Dort stoppte ihn die Polizei in der Nähe des Bahnhofs Klosterneuburg-Kierling. Einen diesbezüglichen Bericht des Gratisblatts „Heute“ bestätigte Polizeisprecher Harald Sörös am Dienstag.