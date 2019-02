Brutaler Überfall auf Pensionisten (88) geklärt

Gefesselt und ausgeraubt wurde im Jänner ein 88-Jähriger in Gröbming. Die mutmaßlichen Täter wurden nun ausgeforscht - es handelt sich um dieselben Kriminellen, die in Großarl (Sbg.) einen beeinträchtigten 66-Jährigen überfallen haben. Erwischt wurden sie in Graz beim Zurückgeben eines Mietwagens.