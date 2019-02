Kein Feilschen um neuen Stromvertrag

In ungewöhnlicher Manier wandte sich Baustadtrat Lukas Rößlhuber (NEOS) vor der heutigen Sitzung brieflich an die 40 Gemeinderäte. Grund: Er hatte am 17. Jänner im Bauausschuss den Auftrag erhalten, mit der Salzburg AG noch einmal um den Strompreis zu feilschen.