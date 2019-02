„Unterwasser-Operation“ an Sala-Flugzeug-Wrack

Der private Bergungsunternehmer David Mearns, der das Wrack im Auftrag von Salas Familie am Sonntag geortet hatte, mahnte indes zur Eile. „So tragisch ein solcher Verlust ist: Es wird noch viel schlimmer, wenn die sterblichen Überreste nie geborgen werden“, betonte Mearns. Daher sei es „absolut zwingend, nun mit der Bergung des Flugzeugs und der sterblichen Überreste zu beginnen“. Fakt ist: Die AAIB teilte am Montag mit, an Bord des Wracks sei einer der beiden Insassen entdeckt worden. Ob es sich um Sala handelt oder den britischen Piloten, war zunächst nicht klar. Das Wrack liegt in knapp 70 Metern Tiefe.