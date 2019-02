Förderung von Bibliotheken und jungen Büchernarren

Gut 200 öffentliche Bibliotheken und 400 Schulbibliotheken gibt es in der Steiermark, dazu kommen 40 weitere in Vereinen, Spitälern etc. Betrieben werden sie von 1200 Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die zu 90 Prozent ehrenamtlich arbeiten. Wie wichtig sie für die Gesellschaft sind, kann gar nicht oft genug betont werden. Denn ohne die Fähigkeit, sinnerfassend lesen zu können, hat man in der Berufswelt kaum Chancen.