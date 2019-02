Rechtspopulist schockt mit Konvertierung zum Islam

Van Klaveren wird von der Boulevardzeitung „Algemeen Dagblad“ als „Hardliner, der für ein Verbot von Burkas und Minaretten eintrat“ beschrieben. Sein Ex-Parteikollege aus der Freiheitspartei PVV, Geert Wilders, fiel ebenfalls in der Vergangenheit stets mit einer islamfeindlichen Einstellung auf. So sorgte er beispielsweise mit Mohammed-Karikaturen für Empörung oder behauptete, „die islamische Ideologie ist womöglich noch gefährlicher als der Nationalsozialismus“. Er machte sich auch für ein Verbot der Religion in den Niederlanden stark.