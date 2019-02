Beratung bleibt persönlich und wird individueller

„Stabilität, Berechenbarkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, ein langer Atem - wenn du das nicht hast oder bieten kannst, wirst du nicht so alt“, sagt Michael Rockenschaub. Ehe sich der Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich mit Jahresende in die Pension verabschiedet, feiert er noch den 170. Geburtstag des von ihm geführten Geldinstituts, das derzeit rund 1700 Mitarbeiter beschäftigt. Heute präsentiert Rockenschaub eine Festschrift, die den Leser in die Geschichte der Bank seit dem Jahr 1849 mitnimmt.