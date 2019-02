„Maduro ist ein gescheiterter Mann ohne Zukunft“

Der Vordenker des Chavismus stammt aus Rotenburg (Wümme) im nordöstlichen Niedersachsen. Er studierte in Frankfurt bei Theodor Adorno und Max Horkheimer. Im Häuserkampf lernte er Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit kennen. Nach seiner Promotion in Bremen kam er über ein akademisches Austauschprogramm nach Mexiko, erhielt einen Lehrauftrag und blieb. Er ist in der Region bestens vernetzt und gilt als Einflüsterer von linken Politikern und Militärs. In Lateinamerika ist er deutlich bekannter als in Deutschland.