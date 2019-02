Unterwegs in „Berg-Tirol“

Mit 266 Dreitausendern ist Osttirol das „Berg-Tirol“ Österreichs. Nicht umsonst findet im Villgratental alljährlich das beliebte Austrian Skitourenfestival statt, wo Bergführer aus ganz Osttirol interessierte und begeisterte Skitourengeher auf die schönsten Gipfel führen. „Einer der schönsten und wohl auch meistbegangenen Gipfel ist das 2615 Meter hohe Gaishörndl“, verrät der erfahrene Virgener Bergführer Alois Mariacher. Denn diese Skitour begeistert mit ihren tollen Skihängen und vielen Abfahrtsmöglichkeiten. „Die Tour ist auch für Anfänger geeignet, wenngleich man die Spitzkehrentechnik beherrschen sollte“, so der 59-Jährige, der im Winter Skitouren auch in der Glockner- und Großvenediger-Gruppe sowie in den Dolomiten anbietet. Die Skitour auf das Gaishörndl startet in Kalkstein (1639 Meter), direkt neben dem Gasthof Badl Alm. Zweieinhalb Stunden sollte man für die 1000 Höhenmeter einplanen, bevor man oben auf dem Gipfel den wunderschönen Rundumblick auf die Villgratner Berge und die Dolomiten genießen kann. „Ein Traum!“, schwärmt Alois.