Zwischen Liebe und Verzweiflung

Max kann mittlerweile auf ebenem Untergrund sehr gut selbstständig gehen, sich mit Hilfe von etwa 15 Gebärden und einer Sprachausgabe-App am Tablet zumindest ein wenig verständigen. Ist er jedoch nicht in der Lage sich auszudrücken oder versteht man ihn nicht, wird er grantig und schlägt um sich. „Versuchen Sie doch einmal nur eine Stunde lang nicht zu sprechen, aber auf eine andere Art zu kommunizieren - man verliert schneller die Geduld als man glaubt“, so die Mutter. Trotz aller Schwierigkeiten sind die Eltern sehr stolz auf ihren tapferen Buben.