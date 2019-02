Hitlergruß in Sterns „Strache-Song“: FPÖ empört

RFS „schockiert“ über „Entgleisung“

„Schockiert“ zeigte sich RFS-Chef Lukas Heim am Dienstag über die „Entgleisung“ von Stern: „Während sich die Vertreter der Liste Pilz als moralische Sittenwächter suggerieren, verharmlost ihre Parteichefin in obszöner Art und Weise die Verbrechen des Nationalsozialismus“, schrieb er in einer Aussendung. Das Video sei bereits an die NS-Meldestelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung weitergeleitet worden.