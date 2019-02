Asylwerber ausbilden statt abschieben?

Wirtschaftsexpertin kennt Ausbildungsgrad von Flüchtlingen

Mitdiskutieren wird auch Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien. Als Expertin erforschte sie zuletzt den Ausbildungsgrad von Flüchtlingen in Österreich. Sie kritisierte in der Vergangenheit die Kürzung bei Deutschkursen für Asylwerber. Dass der Bezug der vollen Mindestsicherung in der Zukunft an die Deutschkenntnisse des Geflüchtenten gekoppelt sein soll, hält sie für den falschen Weg.