Die Sorge um historisches Erbe in Imst ist groß

„Wir werden niemandem etwas auf‘s Auge drücken“

Man würde mit dem SOG sehr wohl arbeiten, so BM Stefan Weirather, sogar aktuell sei man in Gesprächen, alte Bauernhöfe in der Oberstadt in einen Ensembleschutz zu führen. „Wir werden aber niemandem etwas auf‘s Auge drücken, die Eigentümer müssen zustimmen und das ist in der Praxis nicht immer einfach“, relativiert der Imster Stadtchef.