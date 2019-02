„Lasse mir nicht nachsagen, Missbrauch zu dulden“

Der Streit zwischen Feministin und Publizistin Alice Schwarzer und Österreichs Skilegende Annemarie Moser-Pröll geht in die nächste Runde. Nachdem Schwarzer Moser-Pröll in einem offenen Brief der Lüge bezichtigte, kontert nun die frühere Wintersportlerin per Mail: „Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Ich verurteile jegliche Art von Missbrauch auf das Schärfste, aber ich lasse mir nicht unterstellen, dass ich Missbrauch mitbekommen und geduldet habe!“ Moser-Pröll hatte zuletzt für mediales Aufsehen gesorgt, indem sie mutmaßliche Missbrauchsfälle im Österreichischen Skiverband (ÖSV) dementierte. Ihre Haltung wird von Schwarzer in dem offenen Brief ebenfalls kritisiert.