Abgestürzter Vierbeiner per Polizeiheli gerettet

Per Seil geborgen

Wegen der starken Schneewechten in dem Bereich war die Bergung durch die Bergretter zu gefährlich. Deswegen hob das Team des Polizeihubschraubers vom Salzburger Flughafen ab. Das Tier konnte per Seil geborgen und im Heli ins Tal geflogen werden. Die 48-jährige Besitzerin aus Salzburg war überglücklich.