Streng bewacht: Unsere Löwen im Wilderer-Visier

Akute Gefahr für unsere einstigen Löwen des längst schon aufgelassenen Safariparks in Gänserndorf in Niederösterreich. Denn die edlen Savannen-Bewohner werden in ihrer neuen Heimat - dem Lionsrock-Refugium in Südafrika - von Wilderern bedroht. Eine bewaffnete Einheit beschützt die Raubkatzen nun rund um die Uhr.