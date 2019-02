May trifft auf Suche nach Brexit-Lösung Juncker

May hatte angekündigt, in Brüssel auf eine Änderung des Brexit-Abkommens zu dringen. In London besonders umstritten ist der sogenannte Backstop, eine Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. In Brüssel erwarte man sich von May allerdings „Ideen, wie es weitergehen soll“, denn die EU-Staaten werden nicht von ihrer Position abweichen, hieß es am Dienstag von der EU-Kommission.