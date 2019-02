Bub verprügelt und verletzt: Verdächtige gefasst

Der 15-Jährige war am 11. Jänner in den Nachmittagsstunden gemeinsam mit zwei Freunden in dem Einkaufszentrum unterwegs gewesen, als sie auf die Gruppe trafen. Die Burschen begannen zunächst zu pöbeln und zu schimpfen, die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge vor das Donauplex, wo die Situation eskalierte.