Jetzt-Chefin Stern: Brachial-Spott gegen Strache

Zöpfe, Dirndl, Gitarre in der Hand - so sitzt Maria Stern, mittlerweile Chefin der Liste Jetzt, vor einem Bücherregal und stimmt ein Liedchen an. Mit Heimatgefühl hat es wenig zu tun, handelt es sich doch beim „Strache-Song“ um eine Abrechnung mit dem FPÖ-Chef. Das war zwar schon zum Nationalfeiertag 2012, doch da die heute 46-Jährige damals nicht in der Öffentlichkeit stand, fristete das Werk ein Schattendasein - mit wenigen Hundert Abrufen auf YouTube in mehr als sechs Jahren. Die Lage hat sich geändert: Stern und Adressat Heinz-Christian Strache sind Gegner in der knallharten Polit-Arena, Textzeilen wie „90 Prozent der Nutten sind Migrantinnen, die nehmen unseren Frauen die Arbeitsplätze weg“ haben eine gänzlich andere Brisanz.