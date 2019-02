Anna als „Telefonjoker“ soll Clemens beflügeln

Mit neu erlernten Tricks schraubte sich Snowboard-Freestyler Clemens Millauer diese Saison in die absolute Weltspitze. Im Dezember stand der 24-Jährige in Peking erstmals in seiner Karriere im Weltcup am Podest. Heute will der Oberösterreicher ins WM-Finale - unterstützt durch Ferntipps von Freundin Anna Gasser.