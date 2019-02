Einige Speed-Asse warten noch immer auf ihr Gepäck

Das erste, für den Dienstag angesetzte Abfahrtstraining der Herren wurde bereits am Montag abgesagt, weil wegen der vielfach schneefallbedingten, chaotischen Anreise viele Athleten und Betreuer den WM-Ort in Schweden erst mit Verspätung am Montag erreichten. Wichtiges Gepäck mit Material war noch nicht angekommen.