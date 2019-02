Wintersport mit Verantwortung für die Natur

Skitourengehen und Schneeschuhwandern erfreuen sich wachsender Beliebtheit und zählenzu den beliebtesten Wintersportarten. Der Sport abseits der vollen Pisten, der Einsatz der eigenen Muskelkraft, das Hinunterschwingen auf unberührten Hängen und das Bewegen in der Natur, verleiten in Zeiten der Urbanisierung immer mehr Menschen dazu, diese Sportarten auszuüben. Damit es dabei auch dem Wald und den Wildtieren gut geht, ist es notwendig, einige Regeln zu beachten. Dies ist nicht nur vom Forstgesetz so vorgegeben, sondern in schneereichen Zeiten, wo das Wild an seine Existenzgrenzen stößt, ein Gebot der Menschlichkeit.