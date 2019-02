Gefälschte E-Mails von „Pay Pal“ im Umlauf

„Your account was recently logged in to from an unrecognised browser or device. Was this you?“ - diese Frage wird in einer E-Mail, die vermeintlich vom Online-Bezahldienst „Pay Pal“ aktuell in vielen Postfächern eintrudelt. Ähnlich wie der US-Streamingdienst Netflix und der Onlinehandel Amazon ist der Bezahldienst immer wieder ein beliebter Vorwand für Cyber-Kriminelle, um sich zu bereichern und Daten oder Geld zu sammeln. Die Nachrichten sehen täuschend echt aus. Der Betreff enthält ein echtes Datum, eine Uhrzeit, sogar das Betriebssystem und der Internet-Browser sind angegeben. Der angebliche Login kommt aus Europa.