Pilot landete Kleinflugzeug auf Autobahnabfahrt

Michal Robbins fliegt seit mittlerweile 30 Jahren. Am Samstag hatte er mit seinem knallgelben Ultraleichtflugzeug vom Typ Quad Cities Challenger einen kurzen Ausflug zu Freunden in New Richmond unternommen, als auf dem Weg zurück nach Hause der Motor überhitzte. „Die Temperatur ging bis auf 90 Grad (Celsius) rauf. Ich wusste, dass da etwas nicht stimmte und dass ich in Schwierigkeiten steckte“, erzählte er nach der erfolgreichen Notlandung.