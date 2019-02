„Black Hornet“: US-Armee setzt auf Nano-Drohnen

Ursprünglich wurden die aus der Hand startenden Drohnen für Such- und Rettungseinsätze konzipiert. Es zeigte sich jedoch schnell, dass sie mit ihrer Wärmebildkamera auch ein taugliches Aufklärungswerkzeug für Soldaten abgeben - etwa, um in Krisengebieten schnell zu überprüfen, ob hinter der nächsten Ecke Feinde lauern. Seit einigen Jahren werden sie nun zunehmend von Streitkräften angeschafft - und in Krisengebieten wie Afghanistan eingesetzt.