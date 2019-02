Ex-SPÖ-Minister Darabos tritt als Landesrat ab

Sein Nachfolger Heinrich Dorner war 16 Jahre lang in der Privatwirtschaft tätig - ebenso lang wie in der Kommunalpolitik. Diese Kombination sehe er als „gutes Fundament, um in der Landespolitik tätig zu werden“. „Ich denke, Kommunalpolitik ist immer eine gute Basis, weil man eben den direkten Kontakt mit den Menschen hat. Und das ist das, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist für die Politik.“ Anders als Darabos wird Dorner künftig für Bau, Verkehr, Raumplanung und Wohnbauförderung zuständig sein.