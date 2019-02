Ex-Champ Rosberg glaubt an elektrische F1-Zukunft

Einen Zeitpunkt dafür sieht der 33-jährige Deutsche momentan allerdings noch nicht. Rosberg wurde nach seinem Karriereende Miteigentümer der elektrischen Rennserie Formel E und investiert in umweltfreundliche Technologien. Unter anderem ist der frühere Mercedes-Pilot Mitinitiator des Greentech Festivals vom 23. bis 25. Mai in Berlin. Dort soll am Rande des Formel-E-Rennens auf dem ehemaligen Hauptstadt-Flughafen Tempelhof auch für umweltfreundliche Innovationen geworben werden, nicht nur im Bereich Mobilität.