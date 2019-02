„Titanfall“-Macher bringt Battle-Royale-Shooter

Mit „Apex Legends“ haben die „Titanfall“-Macher von Respawn Entertainment und Publisher EA am Montag überraschend einen Battle-Royale-Shooter enthüllt. Der im „Titanfall“-Universum angesiedelte Free-to-Play-Titel ist ab sofort für PC (via Origin), PS4 und Xbox One erhältlich und verspricht, „frischen Wind ins Battle-Royale-Genre“ zu bringen.