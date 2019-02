Esther Schweins rettet Mann vor dem Ertrinken

Als Rettung und Polizei am Strand eintrafen, kämpfte Schweins immer noch um das Leben des Spaniers, berichtet die „Bild“-Zeitung. Gemeinsam mit einem Polizisten gelang es der Schauspielerin endlich, den Ertrinkenden an Land zu bringen, bestätigt die spanische Polizei. Am Strand begannen die Sanitäter schließlich mit der Reanimation des Mannes.