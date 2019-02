Meteor erhellte Nachthimmel über Österreich

Sternschnuppen, wie etwa die Perseiden, die alljährlich in der ersten Augusthälfte über den Nachthimmel flitzen, sind bei uns ja eigentlich nicht allzu ungewöhnlich, jedoch auch weit weniger hell als das am Montag beobachtete Naturschauspiel. Der Grund dafür liegt in der Größe des verglühenden Objekts. Jenes am Montagnachthimmel besaß einen weit massiveren Körper und muss zumindest über einen Zentimeter groß gewesen sein.