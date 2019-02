Jäger entdeckte Teile eines menschlichen Skeletts

Teile eines menschlichen Skeletts sind am Montag in St. Pölten entdeckt worden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei könnte es sich um einen seit rund eineinhalb Jahren als abgängig geltenden Mann handeln. „Wir gehen von keinem Gewaltverbrechen aus, sondern von einem natürlichen Tod“, sagte Sprecher Johann Baumschlager am Dienstag.