ÖSV-Debakel zum Auftakt! Shiffrin rast zu WM-Gold

„Habe ich nicht erwartet“

„Das ist unglaublich! Ich habe das wirklich nicht erwartet“, strahlte Shiffrin im Ziel. Ein großer Erfolg in der glorreichen Karriere der erst 23-Jährigen - und das obwohl ihre Trainer in München hängengeblieben sind. Diese sind erst in der Nacht in Aare angekommen. „Ich hatte nur die Hälfte meiner Ausrüstung. Aber ich habe gesagt: Versuchen wir‘s - und es hat geklappt.“