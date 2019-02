Mit Mopedauto in Zug gekracht: Lenkerin verletzt

Glück im Unglück am Montagabend für eine Burgenländerin (64) in St. Johann in der Haide: Die Frau rammte mit ihrem Mopedauto einen Zug, der nur Sekundenbruchteile vor ihr in eine Eisenbahnkreuzung eingefahren war. Ihr Fahrzeug wurde völlig demoliert, sie selbst kam mit leichten Verletzungen davon.