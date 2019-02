Ab 11 im Büro: Der Arbeitstag des Donald Trump

60 Prozent Zeit für sich - telefonieren, fernsehen, twittern

Was man sich darunter vorstellen kann? Stunden um Stunden, die Trump abseits des Büros in seinen Privatgemächern verbringt. Für seine dortigen Aktivitäten ist er bereits seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren berüchtigt: lange, nicht selten mit Gehässigkeiten über seine Gegner gespickte Telefonate mit Freunden, fernsehen (vorzugsweise Fox News) und nicht zuletzt twittern. 60 Prozent von Trumps Arbeitstag liefen zuletzt unter „executive time“, also ohne strukturierte Abläufe oder Termine. Dem gegenüber stehen lediglich zwei bis drei Stunden an „offizieller“ Arbeitszeit.