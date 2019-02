Verkäufer streifte Geld für Whirlpool selbst ein

Der Vorfall hatte sich bereits am 14. Dezember zugetragen, wurde aber erst jetzt bekannt: „Der 39-jährige Verkaufsberater der Klagenfurter Firma fuhr damals zu einer Familie im Bezirk Klagenfurt-Land, die einen Whirlpool gekauft hatte. Er gab dort an, für den Whirlpool im Wert von 5680 Euro einen Sonderrabatt von 680 Euro gewähren zu können, wenn sie die restlichen 5000 in bar zahlen würden“, schildert ein Polizist.