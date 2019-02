Linzer Med-Uni macht Studenten mit Praktika fit

Persönliches wichtig

Für Sandra Funk (30, Deggendorf/D) könnte das passen: „Das Persönliche spricht mich an, aber eine Gemeinschaftspraxis entlastet mehr.“ Der Ärztemangel in Niederbayern sei übrigens ähnlich wie hier, erwähnt die deutsche Studentin. Antonio Sirovina (25, Steyr) meint: „Ich will im Krankenhaus in der Kinderheilkunde Erfahrungen sammeln, bevor ich mich für eine Praxis oder fürs Spital entscheide.“ Und Jessica Gottsberger (22, Linz): „Ich werde Herzchirurgin, da bleibt mir nur das Spital.“