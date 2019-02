Suljovic muss zum Start gegen Engländer Dobey ran

Durch Andersons Ausfall werden neun Spieler nachrücken, die jeweils an einem Abend der ersten Liga-Phase antreten dürfen. Lokalmatador Dobey, der unweit von Newcastle aufgewachsen ist und lebt, kommt deshalb zu seinem Debüt in der prestigeträchtigen Premier League, die erst nach 15 Wochen mit dem großen Finale am 23. Mai 2019 in der O2-Arena in London endet.