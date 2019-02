Tirol liegt bei Inklusion in Schulen hinten

2200 Schüler betroffen

Insgesamt weisen in Tirol knapp 2200 Kinder eine sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) auf. Der Anteil an der Gesamtschülerzahl ist mit 4 Prozent geringer als im Österreich-Durchschnitt (5%). Bildungs-LR Beate Palfrader führt das auf die gute Arbeit der neue Pädagogischen Beratungszentren zurück: „Unser Bemühen, möglichst viele Kinder in den Regelunterricht zu integrieren, zeigt Wirkung.“ Die Zahl der SPF-Bescheide ging um 16 Prozent zurück.