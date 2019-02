Hütthaler weckt den Gusto auf Leberkäse und Speck

Von Frankfurter bis hin zu Schweine-Surschopf und Pikantwurst! Zwei Kühl-Automaten, an denen rund um die Uhr Fleischprodukte gekauft werden können, stehen beim Eingang zum Hütthaler-Schlachthof in Redlham. Der neue Komplex des Wurst- und Fleischwaren-Produzenten geht nun Mitte des Monats in Betrieb.