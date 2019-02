Tragödie: Hilfsbereitschaft mit dem Leben bezahlt

„Er war so ein fleißiger Bergbauer und ein guter Freund“, so Franz Pichler, der Obmann des Kameradschaftsbundes, dessen Fahnenträger Suntinger war. Wie es mit dem Bergbauernhof weitergeht, ist noch ungewiss. Der 52-Jährige hatte ihn gemeinsam mit seiner Mutter und den beiden Schwestern bewirtschaftet. „Wir werden auf alle Fälle kürzertreten müssen. Mein Bruder war ja als Hofübernehmer schon vorgesehen“, so die völlig geschockte Schwester des Getöteten.