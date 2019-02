Burschenschaft Teutonia schreibt von der „Ostmark“

„Erstens sitzen in der sogenannten FPÖ-Historikerkommission Leute wie Bösch drin, die unter Umständen gar kein gesteigertes Interesse daran haben, dass alles ans Licht kommt. Und zum Zweiten liefert die FPÖ beinahe im Tagestakt neues Material, das ebenfalls dringend untersucht gehört“, meinte Drozda am Montag in einer Presseaussendung.