„Den Gabalier wird es in Ischgl niemals geben“

Sie selbst werden demnächst bei 360° Entertainment, dem Gipfeltreffen der Schweizer Veranstalter, am Podium stehen. Auch Patrick Orth (Manager Die Toten Hosen) spricht vor Ort. Eine potentielle Band für Ischgl?

Die Toten Hosen sind eine Mega-Band. Für uns ist das aber kein Thema, weil sie schon in Samnaun aufgetreten sind. Das ist für uns ein absolutes No Go, eine Band zu engagieren, die bereits in einem Skigebiet gespielt hat. Deshalb wird auch nie ein Andreas Gabalier bei uns auftreten.