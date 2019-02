Wels ist der große Verlierer bei der Bildung

Ausbau der Ganztagsschulen soll forciert werden

Weil auch die Quote der Schulabbrecher in Wels mit 21,3% am höchsten in Österreich ist, will Reindl-Schwaighofer rasch handeln. Auf städtischer Ebene solle ein mehrjähriges Förderprogramm für alle Altersgruppen aufgesetzt werden. Auch der Ausbau der Ganztagsschule in den Volks- und Mittelschulen sowie in den Polytechnischen Schulen wäre wichtig. Elternbefragungen an Schulen hätten gezeigt, dass mehr Bedarf an Ganztagesplätzen besteht. Um diese zu schaffen, wären an einigen Standorten aber auch grobe Umbauarbeiten nötig. Weshalb die Maßnahmen bereits in den laufenden Verhandlungen für die Investitionen bis 2023 berücksichtigt werden sollen.