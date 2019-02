Kunstcoup auf Schloss von Schauspielerin Eckert

Spektakulärer Kunstraub in Burgschleinitz in Niederösterreich! Unbekannte drangen in das Wasserschloss aus dem 11. Jahrhundert ein und erbeuteten dort Teile der bedeutenden Kunstsammlung, unter anderem ein Gemälde des berühmten Landschaftsmalers Friedrich Gauermann und eine barocke Standuhr. Das Schloss steht im Besitz der bekannten Schauspielerin Andrea Eckert.