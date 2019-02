Blauer Alleingang in Radstadt

In Radstadt gibt es seit Jahren Klagen über das teils leere Stadtzentrum. „Die Begegnungszone war hier ein erster, wichtiger Schritt“, sagt Pewny. Drei Millionen Euro wurden im Vorjahr in die Neugestaltung des Stadtkerns investiert. „Jetzt müssen wir die Hausbesitzer dazu animieren, dass sie die Lokale herrichten, damit wir Spezialitätengeschäfte in die Stadt bekommen. Denn mit den großen Konzernen können wir nicht mithalten.“