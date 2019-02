„Kinder trauern bei einem Todesfall ganz anders“

Beratung für Eltern & Co.

Mit Start am Mittwoch, 6. Februar, (14 bis 17 Uhr) werden die Trauerbegleiter vorerst einmal monatlich in den Räumlichkeiten der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft in Hall eine Beratung für Eltern, Bezugspersonen und Kinder anbieten. Je nach Bedarf könnte dieses Angebot noch ausgeweitet werden.