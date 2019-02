„Gottschalk liest?“: Neue Literatursendung im BR

Comeback des letzten großen Showmasters - wenn auch anders, als erwartet: Thomas Gottschalk startet am 19. März eine Literatursendung im BR. Unter dem Titel „Gottschalk liest?“ soll die Sendung den Spagat zwischen Hochkultur und Mainstream schaffen. In Marcel Reich-Ranickis Fußstapfen will der TV-Veteran aber nicht treten: „Ich bin auf keinen Fall auf dem Weg zum Literaturpapst. Ich bin und bleibe Literaturkaplan.“