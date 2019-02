Waldviertel steht hoch im Kurs

Gänserndorf, Bruck an der Leitha, Korneuburg und Tulln - kurz: Der Raum um Wien wuchs im vergangenen Jahr erneut am stärksten. Dagegen „schrumpfte“ die Bevölkerung in den beiden Bezirken Gmünd und Waidhofen an der Thaya. In den Städten selbst sieht die Situation allerdings anders aus: Hier wird neuerdings ein regelrechter Zuzug vermerkt. Das führt beispielsweise dazu, dass in Gmünd erstmals seit 45 Jahren wieder neue Gemeindewohnungen gebaut werden. „Bereits bei der Gleichenfeier im Herbst 2018 waren sämtliche Einheiten vergeben“, schilderte VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer jüngst in einem Radio-Interview. Auf der Warteliste der Gemeinde stehen noch 100 Namen.