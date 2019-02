Deutschlandsberg feiert mit Star-Pianisten

Dass sowohl Oleg Maisenberg (am 5. Mai) als auch Till Fellner (23. Juni) Schuberts Sonate in c-Moll spielen und zum Vergleich anregen ist ebenso spannend wie Mozarts a-Moll Sonate in der Interpretation von Janina Fialkowska (22. 4.) und Elisabeth Leonskaja (2. 6.).